Финал весеннего сезона BLAST Premier 2020 по CS:GO пройдёт в онлайне

Решающая стадия весеннего сезона BLAST Premier 2020 по CS:GO пройдёт в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба организации Winstrike на своём официальном сайте. Причиной такого решения организаторов является мировая пандемия коронавируса.
«Турнир пройдёт с 15 по 21 июня в безопасном для игроков и зрителей онлайн-формате. BLAST Premier Spring Final подарит миллионам поклонников CS:GO захватывающие сражения лучших команд мира за $ 750 000 призовых и путёвку в Global Final BLAST Premier 2020 – главный турнир мировой серии с беспрецедентным призовым фондом в $ 1 500 000.
В связи с переносом матчей в онлайн BLAST разработал новый формат трансляции, который позволит каждому зрителю ощутить эффект полного погружения в атмосферу соревнований мирового масштаба и вместе с миллионами фанатов по всему миру поддерживать любимые команды.
В первую очередь изменения коснутся BLAST Premier Spring Showdown, который пройдёт с 31 мая по 7 июня», — говорится в сообщении.
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