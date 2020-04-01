Финал весеннего сезона BLAST Premier 2020 по CS:GO пройдёт в онлайне

Решающая стадия весеннего сезона BLAST Premier 2020 по CS:GO пройдёт в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба организации Winstrike на своём официальном сайте. Причиной такого решения организаторов является мировая пандемия коронавируса.



«Турнир пройдёт с 15 по 21 июня в безопасном для игроков и зрителей онлайн-формате. BLAST Premier Spring Final подарит миллионам поклонников CS:GO захватывающие сражения лучших команд мира за $ 750 000 призовых и путёвку в Global Final BLAST Premier 2020 – главный турнир мировой серии с беспрецедентным призовым фондом в $ 1 500 000.



В связи с переносом матчей в онлайн BLAST разработал новый формат трансляции, который позволит каждому зрителю ощутить эффект полного погружения в атмосферу соревнований мирового масштаба и вместе с миллионами фанатов по всему миру поддерживать любимые команды.



В первую очередь изменения коснутся BLAST Premier Spring Showdown, который пройдёт с 31 мая по 7 июня», — говорится в сообщении.

В Москве пройдёт финал весеннего сезона BLAST Premier с призовым фондом $ 750 000