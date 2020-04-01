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Зинченко вывел Украину в полуфинал Евро-2020 по FIFA

Зинченко вывел Украину в полуфинал Евро-2020 по FIFA
Киберспорт / FIFA 0

В турнире Евро-2020 по FIFA завершились очередные матчи 1/4 финала. Уже завтра будут выявлены финалисты соревнований.

В следующую стадию прошёл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко. В матче 1/4 финала он победил полузащитника «Челси», представляющего сборную Шотландии, Билли Гилмора. Ранее Зинченко обыграл также российского защитника «Зенита» Данила Кругового.

Следующим соперником Зинченко станет немецкий вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено, форвард «Хоффенхайма» Мунас Дебббур из Израиля или португалец Диогу Жота из «Вулверхэмптона».

Результаты матчей 1/4 финала турнира:

Тодд Кантвелл (Англия) — Диогу Жота (Португалия) — 2:3
Мунас Деббур (Израиль) — Патрик Шик (Чехия) — 2:1
Бернд Лено (Германия) — Серхио Регилон (Испания) — 2:1

FIFA. Plan B. 1/4 финала
01 апреля 2020, среда. 18:00 МСК
Александр Зинченко
Окончен
5 : 1
Билли Гилмор
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