Россиянка побила рекорд Twitch. В марте она стримила 600 часов

Девушка-стример Vika_Karter побила рекорд платформы Twitch по продолжительности личных трансляций за месяц. В марте она провела в эфире 600 часов. Об этом сообщает издание Cybersport, ссылаясь на CQ.

В начале марафона девушка планировала побить рекорд GiantWaffle, который в ноябре 2019 года провёл в онлайне на Twitch 572 часа. Для этого ей необходимо было проводить в эфире по 19 часов ежедневно. Однако в ходе эксперимента оказалось, что малоизвестный стример Seanstream уже побил предыдущий рекорд. Vika_Karter увеличила продолжительность трансляций до 20 часов в день, чтобы достигнуть желаемого результата.

Напомним, ранее стало известно, что в марте 2020 года платформа Twitch выдала стримерам-партнёрам более 170 банов.