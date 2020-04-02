Россиянка побила рекорд Twitch. В марте она стримила 600 часов
Девушка-стример Vika_Karter побила рекорд платформы Twitch по продолжительности личных трансляций за месяц. В марте она провела в эфире 600 часов. Об этом сообщает издание Cybersport, ссылаясь на CQ.
В начале марафона девушка планировала побить рекорд GiantWaffle, который в ноябре 2019 года провёл в онлайне на Twitch 572 часа. Для этого ей необходимо было проводить в эфире по 19 часов ежедневно. Однако в ходе эксперимента оказалось, что малоизвестный стример Seanstream уже побил предыдущий рекорд. Vika_Karter увеличила продолжительность трансляций до 20 часов в день, чтобы достигнуть желаемого результата.
Напомним, ранее стало известно, что в марте 2020 года платформа Twitch выдала стримерам-партнёрам более 170 банов.
Читайте также
- 2 апреля 2020
-
12:24
- 1 апреля 2020
-
23:35
-
23:18
-
19:18
-
18:27
-
13:36
-
13:00
-
12:39
-
12:18
-
12:02
-
11:10
-
11:07
-
11:00
- 31 марта 2020
-
23:01
-
21:04
-
18:34
-
16:43
-
16:30
-
16:18
-
15:17
-
13:51
-
13:07
-
12:58
-
11:24
-
11:19
-
03:56
-
01:49
- 30 марта 2020
-
20:40
-
20:29
-
19:37
-
18:42
-
16:44
-
15:39
-
01:14
-
00:21
Партнерский контент