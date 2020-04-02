Сотрудникам Gearbox отменили обещанные огромные бонусы за Borderlands 3

Руководитель студии Gearbox Ренди Питчфорд накануне объявил, что разработчики шутера Borderlands 3 не получат положенные им крупные денежные бонусы. Вместо этого им выплатят небольшие премиальные, но даже не близко к тысячам и даже десяткам тысяч долларов, которые ожидались изначально. Недовольные изменениями, по его словам, могут прямо сейчас уходить из компании.

В Gearbox с самого её основания существовала система поощрений: 60% роялти за игру идут компании и её владельцам, оставшиеся 40% уходят на ежеквартальные премиальные сотрудникам. После оглушительного успеха Borderlands 2 многие специалисты Gearbox смогли купить себе дома, что стало едва ли не главной мотивацией, которую компания использовала во время поиска новых талантов.

Изменение политики поощрений Питчфорд объяснил высоким бюджетом шутера, открытием второго офиса в Канаде и необоснованными ожиданиями от продаж новинки. Отметим, что одной из ключевых причин увеличения бюджета стал переход на Unreal Engine 4, случившийся посреди разработки, что в свою очередь увеличило общее время разработки.

Остаётся добавить, что, прежде чем премиальные будут получены, Borderlands 3 надо отбить бюджет игры с учётом DLC, что составляет $ 140 млн.