Анонсирован отборочный турнир на мэйджор по CS:GO — ESL One: Road to Rio

ESL и Valve анонсировали глобальный региональный турнир к мэйджору по CS: GO — ESL One: Road to Rio, который состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает официальный сайт ESL. Первый из числа квалификационных онлайн-турниров будет проходить с 22 апреля по 17 мая.
56 лучших команд Европы, СНГ, Северной и Южной Америки, Океании и Азии будут соревноваться за рейтинговые очки, после подсчёта которых и определятся участники мэйджора. В СНГ сыграют 12 коллективов, среди которых Natus Vincere, Virtus.pro и forZe. Общий призовой фонд соревнований — $ 255 тыс.
Коллективы из СНГ вступят в борьбу 30 апреля. Все матчи будут сыграны в формате best-of-3.
ESL One Rio 2020 с призовым фондом $ 1 млн должен был проходить в Бразилии с 11 по 24 мая, а отборочные турниры — с 26 апреля по 2 мая.
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