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Релиз The Last of Us: Part II отложен на неопределённый срок

Релиз The Last of Us: Part II отложен на неопределённый срок
Киберспорт / Другие игры 0

Долгожданный сиквел The Last of Us отложили на неопределённый срок, сообщает официальный твиттер-аккаунт PlayStation. Игра должна была появиться 29 мая.

В сообщении говорится, что SIE приняла решение отложить релизы The Last of Us: Part II и Marvel's Iron Man для VR из-за эпидемии, которая мешает разработчикам подготовить продукты к продаже.

Это уже третий перенос The Last of Us: Part II: сначала игра должна была выйти 21 февраля 2020 года, но разработчики решили повременить с релизом до 29 мая. Они объяснили это тем, что не успели как следует «отполировать» сиквел: «Мы поняли, что у нас просто недостаточно времени, чтобы отполировать игру до уровня качества, присущего Naughty Dog». Когда теперь выйдет The Last of Us: Part II — неизвестно. По словам разработчиков, задержка будет продолжительной.

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