Вышла Resident Evil 3 Remake. В Steam игра стоит 2 тыс. рублей

3 апреля вышел ремейк Resident Evil 3. Resident Evil 3 Remake доступен на PS4, Xbox One и PC. Версия для PC обойдётся в 1999 рублей, сообщает Cyber.Sports.ru.

Игра включает в себя кооперативный режим Resident Evil: Resistance. В нём четыре игрока пытаются сбежать из лаборатории. Задача пятого – помешать им, создавая препятствия и используя зомби.

Игра — ремейк игры Resident Evil 3: Nemesis 1999 года. В качестве разработчика выступает подразделение Capcom R&D Division 1 и компания M-Two, а в качестве издателя — Capcom. Игра рассказывает истории члена спецподразделения «S.T.A.R.S.» Джилл Валентайн, которая пытается выбраться из охваченного эпидемией неизвестного вируса Раккун-сити. Действия начнут происходить за сутки до сюжета Resident Evil 2, а также два дня спустя.