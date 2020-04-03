Вышла Resident Evil 3 Remake. В Steam игра стоит 2 тыс. рублей

3 апреля вышел ремейк Resident Evil 3. Resident Evil 3 Remake доступен на PS4, Xbox One и PC. Версия для PC обойдётся в 1999 рублей, сообщает Cyber.Sports.ru.
Игра включает в себя кооперативный режим Resident Evil: Resistance. В нём четыре игрока пытаются сбежать из лаборатории. Задача пятого – помешать им, создавая препятствия и используя зомби.
Игра — ремейк игры Resident Evil 3: Nemesis 1999 года. В качестве разработчика выступает подразделение Capcom R&D Division 1 и компания M-Two, а в качестве издателя — Capcom. Игра рассказывает истории члена спецподразделения «S.T.A.R.S.» Джилл Валентайн, которая пытается выбраться из охваченного эпидемией неизвестного вируса Раккун-сити. Действия начнут происходить за сутки до сюжета Resident Evil 2, а также два дня спустя.
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