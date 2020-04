Новый патч для Dota 2 исправил ошибку с дублированием нейтральных предметов

3 апреля Valve выпустила новый патч для Dota 2. Небольшой патч (15,2 мб) исправил сразу две ошибки в игре.

— Исправлена ошибка, из-за которой дублировались нейтральные предметы.

— Исправлена ошибка, из-за которой способность Permanent Immolation наносила слишком много урона.

Предыдущий патч для Dota 2 выходил 25 марта. Он получил название патч 7.25 b.

Предыдущий патч привёл к следующим изменениям:

Исправлена ошибка в совете про Divine Rapier: When a Divine Rapier is dropped for the first time it cannot be used by allies when they picked it up. After it has been dropped a second time, anyone can use it.

Обновлены файлы локализации.