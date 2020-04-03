ILTW заменит Кумана в Virtus.pro, ArtStyle не станет тренером состава
Дмитрий «Korb3n» Белов поделился подробностями решаффла в СНГ.
«Обо всех решаффлах я писал, кроме того, что Булк – в EXTREMUM, Артстайл – не в VP. Самая бессмысленная замена – это Куман на ILTW», – написал Korb3n в своём паблике VK.
Ранее о кике Кумана из VP на своём стриме сообщил Никита «Daxak» Кузьмин. Cooman выступает за Virtus.pro в качестве игрока замены с 3 февраля.
Напомним, ранее Virtus.pro анонсировала второй состав по Dota 2. В него вошли: Егор «epileptick1d» Григоренко, Дмитрий «DM» Дорохин, Виталий «Save-» Мельник и Альберт «yume» Гараев. Ростислав «fn» Лозовой пока будет выступать за коллектив в роли стендина на второй позиции. Дебютный матч второго состава Virtus.pro был запланирован на 2 апреля.
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