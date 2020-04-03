В Epic Games Store весенняя распродажа: Metro Exodus отдают с 50-процентной скидкой

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала распродажа, которая продлится до 16 апреля.



Выбор игр — огромный. Например, Metro Exodus отдают с 50-процентной скидкой — за 799 рублей. Или Red Dead Redemption 2 можно купить с 20-процентной скидкой за 1999 рублей. Полностью перечислять все предложения мы не станем, а укажем самые интересные по нашему мнению:



Borderlands 3 (было 1999 рублей, стало 999,50)

Assassin’s Creed Odyssey (было 1999 рублей, стало 659,67)

Detroit Become Human (было 1628 рублей, стало 1465,20)

Control (было 1299 рублей, стало 844,35)

Watch Dogs 2 (было 1999 рублей, стало 599,70)

Far Cry 5 (было 1999 рублей, стало 499,75)

Red Dead Redemption 2 (было 2499 рублей, стало 1999,20)

Metro Exodus (было 1599 рублей, стало 799,50)



Ознакомиться со всеми предложениями можно на официальном сайте магазина. Вы можете использовать скидочные купоны, которые раздавали в рамках рождественской распродажи.