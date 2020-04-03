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В Epic Games Store весенняя распродажа: Metro Exodus отдают с 50-процентной скидкой

В Epic Games Store весенняя распродажа: Metro Exodus отдают с 50-процентной скидкой
Киберспорт / Другие игры 0

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала распродажа, которая продлится до 16 апреля.

Выбор игр — огромный. Например, Metro Exodus отдают с 50-процентной скидкой — за 799 рублей. Или Red Dead Redemption 2 можно купить с 20-процентной скидкой за 1999 рублей. Полностью перечислять все предложения мы не станем, а укажем самые интересные по нашему мнению:

Borderlands 3 (было 1999 рублей, стало 999,50)
Assassin’s Creed Odyssey (было 1999 рублей, стало 659,67)
Detroit Become Human (было 1628 рублей, стало 1465,20)
Control (было 1299 рублей, стало 844,35)
Watch Dogs 2 (было 1999 рублей, стало 599,70)
Far Cry 5 (было 1999 рублей, стало 499,75)
Red Dead Redemption 2 (было 2499 рублей, стало 1999,20)
Metro Exodus (было 1599 рублей, стало 799,50)

Ознакомиться со всеми предложениями можно на официальном сайте магазина. Вы можете использовать скидочные купоны, которые раздавали в рамках рождественской распродажи.

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