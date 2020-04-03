Густав s4 Магнуссон присоединился к The Alliance. Это третье возвращение шведа в клуб

28-летний шведский киберспортсмен Густав s4 Магнуссон стал игроком The Alliance по Dota 2.
Это уже третье возвращение шведа в состав The Alliance. В первый раз он покинул клуб в сентябре 2014 года, перейдя в Team Secret, но в августе 2015-го вернулся, после чего летом 2016-го вновь покинул организацию и перешёл в OG.
Новость о трансфере появилась 1 апреля, но она оказалась правдивой. «1 апреля мы объявили о переходе s4. Это не было первоапрельской шуткой. Мы с радостью сообщаем, что s4 вернулся в наш клуб», — говорится в сообщении, опубликованном на странице шведского издания Sport Expressen.
Им ещё предстоит найти одного игрока. На данный момент состав The Alliance следующий:
Николай Nikobaby Николов
Линус Limmp Бломдин
Густав s4 Магнуссон
Симон Handsken Хааг
- 3 апреля 2020
-
21:30
-
20:02
-
19:41
-
18:48
-
16:45
-
14:00
-
12:41
-
12:12
-
11:34
-
11:33
- 2 апреля 2020
-
22:38
-
21:20
-
20:20
-
18:50
-
15:39
-
14:43
-
12:24
- 1 апреля 2020
-
23:35
-
23:18
-
19:18
-
18:27
-
13:36
-
13:00
-
12:39
-
12:18
-
12:02
-
11:10
-
11:07
-
11:00
- 31 марта 2020
-
23:01
-
21:04
-
18:34
-
16:43
-
16:30
-
16:18