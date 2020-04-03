Густав s4 Магнуссон присоединился к The Alliance. Это третье возвращение шведа в клуб

28-летний шведский киберспортсмен Густав s4 Магнуссон стал игроком The Alliance по Dota 2.

Это уже третье возвращение шведа в состав The Alliance. В первый раз он покинул клуб в сентябре 2014 года, перейдя в Team Secret, но в августе 2015-го вернулся, после чего летом 2016-го вновь покинул организацию и перешёл в OG.



Новость о трансфере появилась 1 апреля, но она оказалась правдивой. «1 апреля мы объявили о переходе s4. Это не было первоапрельской шуткой. Мы с радостью сообщаем, что s4 вернулся в наш клуб», — говорится в сообщении, опубликованном на странице шведского издания Sport Expressen.

Им ещё предстоит найти одного игрока. На данный момент состав The Alliance следующий:



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Густав s4 Магнуссон

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