1 день до конца регистрации на чемпионат России по кибербаскету! 100 000 рублей в призовых

Через 1 день РФБ закроет регистрацию на ФОНБЕТ-Чемпионат России по кибербаскетболу. В нем может принять любой желающий. Если вам есть 18 лет и вы умеешь играть в NBA2K20, заявитесь на турнир и поборитесь за 100 000 рублей!
Чемпионат России по виртуальному баскетболу стартует 9 апреля и завершится 16 мая 2020 года. Соревнование пройдет в 4 тура. В каждом из туров поучаствует 30 игроков. Каждый сыграет за один из клубов НБА. Победитель каждого из четырех туров получит по 10 000 рублей и путевку в финал турнира от РФБ.
В финале четверка лучших по системе плей-офф определит чемпиона всего соревнования. Чемпион России по кибербаскетболу получит 30000 рублей от ФОНБЕТ и РФБ. При за 2-е место — 20 000, а за 3-е — 10 000 рублей.
Участие в турнире может принять любой гражданин России в возрасте от 18 лет. Чтобы побороться за победу в ФОНБЕТ Чемпионате России по кибербаскетболу, вам нужна консоль Playstation 4, игра NBA 2K20, подписка PS+ и подключение к интернету.
Для участия заполните анкету (вы должны быть авторизованы Вконтакте).
Следите за матчами ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу на каналах Youtube, TWITCH, официальных сайтах РФБ и БК ФОНБЕТ.
Поторопись, регистрация скоро закончится: стань чемпионом и забери главный приз!
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