Даббур сыграет с Жота в финале Евро-2020 по FIFA

В турнире Евро-2020 по FIFA, Plan B завершился второй матч 1/2 финала. По его итогам вторым финалистом стал нападающий «Хоффенхайма» Мунас Даббур из Израиля. В полуфинале турнира он обыграл немецкого вратарь лондонского «Арсенала» Бернда Лено со счётом 4:2.

Даббур вышел в финал, а Лено завершил участие в турнире. В финальном поединке израильтянин встретится с португальцем Диогу Жота из «Вулверхэмптона», который в своём полуфинальном матче нанёс поражение полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Украины Александру Зинченко.

Ранее на своём пути к финалу Даббур обыграл Кшиштофа Пёнтека, Филипа Биллинга и Патрика Шика.

Финальный матч Евро-2020 по FIFA, Plan B состоится 4 апреля. Начало игры – в 22:00 мск.