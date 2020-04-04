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Появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, но он оказался фейком

Появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, но он оказался фейком
Киберспорт / Другие игры 0

23 марта GSC Game World опубликовала первый скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2, а в начале апреля на YouTube-канале компании появился дебютный трейлер проекта, который оказался в итоге фейком.

Источник видео: Официальный YouTube-канал GSC Game World

По первым же секундам видео становится понятно, что трейлер ненастоящий, а в ролике демонстрируются кадры из первой части S.T.A.L.K.E.R. Если бы этот трейлер был выложен 1 апреля, то мы бы ещё поняли, а так совершенно непонятно, зачем он оказался на канале.

Вторая часть S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована 15 мая 2018 года, а официальный сайт игры был зарегистрирован ещё 5 июня 2014 года. Известно, что игра будет использовать движок Unreal Engine 4 и поддерживать моддинг. Но в ней не будет режима «королевской битвы» и лут-боксов.

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
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