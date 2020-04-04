Игорь iLTW Филатов заменит Заура Cooman Шахмурзаева в Virtus.pro на ESL One LA Online

Команда Virtus.pro объявила об изменении состава на турнир ESL One LA Online. На первой позиции в команде выступит Игорь iLTW Филатов. Заур Cooman Шахмурзаев временно переведён в запасе.

«В рамках ESL One LA Online за нас в качестве стендина сыграет Игорь «iLTW» Филатов.

Мы не удовлетворены результатами команды на недавних турнирах и пробуем разные варианты состава. Игорь с самого начала был в шорт-листе игроков, которых мы рассматривали после Лейпцига, и в последние несколько дней команда сыграла с ним несколько тестовых матчей.

Команды, которые играют против нас скримы, могут видеть другого игрока и моментально делать выводы об изменениях в составе. Далее это уходит в интернет и превращается в слухи. Мы же озвучиваем информацию только после принятия решения. До этого момента всё может поменяться, а слухи будут слухами.

Заур Cooman Шахмурзаев на время турнира остаётся в наших рядах в роли запасного. Окончательное решение по составу мы планируем принять в течение апреля», — приводятся слова генменеджера Virtus.pro Сергея Гламазды на сайте команды.