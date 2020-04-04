Игорь iLTW Филатов заменит Заура Cooman Шахмурзаева в Virtus.pro на ESL One LA Online

Команда Virtus.pro объявила об изменении состава на турнир ESL One LA Online. На первой позиции в команде выступит Игорь iLTW Филатов. Заур Cooman Шахмурзаев временно переведён в запасе.
«В рамках ESL One LA Online за нас в качестве стендина сыграет Игорь «iLTW» Филатов.
Мы не удовлетворены результатами команды на недавних турнирах и пробуем разные варианты состава. Игорь с самого начала был в шорт-листе игроков, которых мы рассматривали после Лейпцига, и в последние несколько дней команда сыграла с ним несколько тестовых матчей.
Команды, которые играют против нас скримы, могут видеть другого игрока и моментально делать выводы об изменениях в составе. Далее это уходит в интернет и превращается в слухи. Мы же озвучиваем информацию только после принятия решения. До этого момента всё может поменяться, а слухи будут слухами.
Заур Cooman Шахмурзаев на время турнира остаётся в наших рядах в роли запасного. Окончательное решение по составу мы планируем принять в течение апреля», — приводятся слова генменеджера Virtus.pro Сергея Гламазды на сайте команды.
- 4 апреля 2020
-
15:42
-
15:21
-
13:54
-
11:24
-
09:57
-
01:36
-
00:24
- 3 апреля 2020
-
21:30
-
20:02
-
19:41
-
18:48
-
16:45
-
14:00
-
12:41
-
12:12
-
11:34
-
11:33
- 2 апреля 2020
-
22:38
-
21:20
-
20:20
-
18:50
-
15:39
-
14:43
-
12:24
- 1 апреля 2020
-
23:35
-
23:18
-
19:18
-
18:27
-
13:36
-
13:00
-
12:39
-
12:18
-
12:02
-
11:10
-
11:07