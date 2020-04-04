Кержаков: только недавно понял, что «КС» – это не «Крылья Советов», а Counter-Strike

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин и экс-форвард сборной России Александр Кержаков в прямом эфире в «Инстаграме» рассказали, как во время самоизоляции играют в Counter-Strike.
Кержаков: «В «контру» творишь?»
Кокорин: «Да, мы прямо очень сильно. Там какой-то турнир собирают. По-моему, с 10 апреля. Со своими ребятами играем, у нас сильная банда».
Кержаков: «Я только недавно понял, что «КС» – это не «Крылья Советов», а Counter-Strike. Там пишут: «В «КС» играешь?»
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 225 тыс.
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