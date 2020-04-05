Определились все участники второго этапа ESL Pro League Season 11 по CS:GO

По результатам матчей плей-ин турнира по Counter-Strike: Global Offensive ESL Pro League Season 11 определились все участники второго этапа соревнований.



Плей-ин:



FaZe Clan — forZe — 2:0

Fnatic — Ninjas in Pyjamas — 2:1

OG — Team Vitality — 2:1.



Ранее в финальную стадию соревнований пробились победители своих квалификационных групп — NAVI, Astralis и mousesports.

Фото доступно в официальном «твиттере» ESL Counter-Strike.