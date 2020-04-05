Определились все участники второго этапа ESL Pro League Season 11 по CS:GO
По результатам матчей плей-ин турнира по Counter-Strike: Global Offensive ESL Pro League Season 11 определились все участники второго этапа соревнований.
Плей-ин:
FaZe Clan — forZe — 2:0
Fnatic — Ninjas in Pyjamas — 2:1
OG — Team Vitality — 2:1.
Ранее в финальную стадию соревнований пробились победители своих квалификационных групп — NAVI, Astralis и mousesports.
Фото доступно в официальном «твиттере» ESL Counter-Strike.
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