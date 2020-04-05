Испанский футболист выиграл турнир по FIFA, тайно пользуясь чужим Wi-Fi

Защитник «Кадиса» Рафаэль Хименес одержал победу в Trofeo Carranza de eSports — турнире по FIFA 20 для игроков второго по силе дивизиона Испании. Как сообщает 20 minutos, в финале 26-летний футболист обыграл полузащитника «Малаги» Ивана Хайме. Концовка поединка получилась очень напряжённой, несмотря на то что Хименес вёл в ходе матча — 4:1. Итоговый счёт встречи — 4:3.
После решающего матча Хименес признался, что из-за введённого в Испании карантина ему пришлось приложить большие усилия, чтобы просто выступить в соревнованиях. По его словам, он «попросил приставку у продавца фруктов и тайно подключился к сети Wi-Fi соседа». Рафаэль добавил, что даже телевизор у него был сломанный.
В турнире приняли участие 20 игроков из разных команд. Собранные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
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