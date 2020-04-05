Смолов сыграет против Зинченко на турнире по CS

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», сыграет в благотворительном турнире по CS:GO We strike Corona.

Шоуматч с участием футболистов состоится завтра, 6 апреля, начиная с 19:00 мск, сообщает Смолов на своей странице в «Инстаграме».

В одной команде со Смоловым сыграют форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, полузащитники «Уфы» Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов, а также нападающий «Рубина» Евгений Марков.

Против Смолова сыграет команда из пяти человек, один из которых украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Ранее Смолов рассказал, чем занимается на карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, около 12 часов в день он тратит на CS:GO. Футболист также показал свою домашнюю тренировку.