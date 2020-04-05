Таких датчан можно обыгрывать. NAVI победила Astralis на ESL Pro League Season 11

NAVI начала вторую стадию ESL Pro League Season 11 Europe с победы, обыграв Astralis 2:1.

Матч, как и ожидалось, получился непростым что для одной, что для другой команды. Первой картой игралась Inferno. Датчане уверенно победили на ней со счётом 16:5, что совершенно неудивительно, так как это одна из самых сильных их карт.

NAVI ответила победой на Duts II — 16:10. Не так уверенно как датчане на Inferno, но тем не менее. СНГ-коллектив умеет и, самое главное, знает как играть на этой карте.



Решающей картой стал Train. NAVI шикарно показала себя на стороне атаки и повела 10:5. Такого задела им хватило, чтобы дожать датчан и выиграть этот матч — 16:8 на Train и 2:1 по сумме карт.

Фото: HLTV

Следующий свой матч NAVI проведёт против OG 6 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. Astralis сыграет с fnatic, которая сегодня оказалась сильнее FaZe Clan 2:1. Следить за противостоянием сильнейших коллективов по Counter-Strike можно на трансляции Maincast.