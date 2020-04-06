Порнозвезда Саша Грей сыграла в Resident Evil 3. Она много умирала, удивлялась и пугалась
Известная порноактриса Саша Грей уже давно переквалифицировалась в стримеры. На её Twitch-канал подписано почти 400 тысяч человек. 3 апреля вышел ремейк Resident Evil 3 и порнозвезда не смогла пройти мимо такого события, порадовав своих фанатов трансляцией по игре.
Когда на экране происходила какая-то жуть (как в моменте с появлением монстра) — Саша очень сильно удивлялась и пугалась. А ещё она очень часто умирала во время игры.
Правда принадлежат Twitch. Видео с Twitch-канала Саши Грей.
Саша Грей начала стримить летом 2019 года. В описании её канала можно заметить один интересный нюанс: бывшая актриса откровенного кино написала, что является музыкантом, диджеем и писателем, но о своей прошлой карьере порнозвезды не упомянула нигде.
Вышла Resident Evil 3 Remake. В Steam игра стоит 2 тыс. рублей
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