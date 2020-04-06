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Команда Dendi проиграла в первом матче ESL One LA–2020. B8 не побеждает больше месяца

Команда Dendi проиграла в первом матче ESL One LA–2020. B8 не побеждает больше месяца
Киберспорт / Dota 2 0

Команда Даниила Dendi Ишутина B8 уступила Cyber Legacy в первом матче группового этапа ESL One Los Angeles Online по результатам трёх карт со счётом 1:2.

B8 не побеждала в официальных матчах больше месяца. 2 марта игроки B8 одолели Godsent в групповом этапе EGB Arena of Blood со счётом 2:1.

Напомним, помимо Dendi, B8 представляют серб Никола LeBron Попович, швед Стив Excalibur Йе, Андрей Ghostik Кадык и Ринат KingR Абдуллин.

Сегодня, 6 апреля, B8 сыграет с OG, чемпионами The International 2019. Встреча начнётся в 22:00 мск. Помимо этого, пройдёт встреча российских команд Virtus.pro и Gambit Esports, которая начнётся в 19:00 мск. С полным расписанием турнира можно ознакомиться по ссылке.

ESL One LA–2020 проходит с 4 по 19 апреля. Матчи играют в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Dota 2. ESL One LA-2020 - Европа и СНГ. Группа A. 1-й тур
04 апреля 2020, суббота. 21:00 МСК
Cyber Legacy
Окончен
2 : 1
B8
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