Появилась информация о переиздании Mafia II

Комитет по оценке и регулированию видеоигр Южной Кореи выпустил документ, в котором упоминается Mafia II: Definitive Edition. Об этом сообщает Cybersport.ru, ссылаясь на Gematsu. В файле также присутствуют сведения о файтинге SNK Gals’ Fighters для Nintendo Switch.
Подзаголовком Definitive Edition обычно обозначаются полные издания видеоигр, включающие все вышедшие DLC. У Mafia II было несколько дополнений: три сюжетных, а остальные включали наборы автомобилей и одежды. Для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition и будет ли она включать ремастер с улучшенной графикой, неизвестно.
Релиз оригинальной Mafia II состоялся в 2010-м на ПК, PS3 и Xbox 360. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 77 баллов из 100 от прессы и 8,1 балла из 10 от игроков.
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