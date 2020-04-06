Mount & Blade II: Bannerlord обошла ремейк Resident Evil 3 в чарте Steam

Компания Valve опубликовала свежий чарт продаж Steam, в котором игры отсортированы по выручке за неделю, сообщает «Игромания». Лидером оказалась Mount & Blade II: Bannerlord, которая вышла в раннем доступе и стала самым крупным релизом 2020 года в Steam. В минувшие выходные ролевой боевик достиг отметки в 248 тыс. игроков одновременно.

Ещё одной крупной новинкой стал ремейк Resident Evil 3, который занял вторую и третью строчки (западная и японская версии соответственно). DOOM Eternal опустилась с 1-го на 5-е место, а Half-Life: Alyx — со 2-го на 9-е.

Также благодаря скидкам и бесплатным пробным периодам в топ-10 чарта можно увидеть Football Manager 2020, Halo: The Master Chief Collection и Tabletop Simulator.

Чарт Steam (29 марта — 4 апреля)

1. Mount & Blade II: Bannerlord

2. Resident Evil 3

3. Biohazard RE:3

4. Valve Index VR Kit

5. DOOM Eternal

6. Football Manager 2020

7. Halo: The Master Chief Collection

8. Tabletop Simulator

9. Half-Life: Alyx

10. Grand Theft Auto V.