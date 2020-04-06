Единая лига ВТБ проведёт турнир по NBA 2K20 с участием профессиональных баскетболистов

8 апреля начнётся турнир по NBA 2K20 с участием профессиональных баскетболистов, который проведёт Единая лига ВТБ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В турнире примут участие семь баскетболистов Единой лиги ВТБ: Георгий Жбанов («Нижний Новгород»), Джордан Теодор (УНИКС), Сергей Долинин («Локомотив-Кубань»), Джеремайя Хилл («Астана»), Артём Комолов («Нижний Новгород»), Иван Евстигнеев («Химки») и Сергей Балашов («Зенит»). Помимо них в турнире примет участие телеведущий Никита Загдай.
Участники турнира будут поделены на две группы, а по итогам группового этапа двое лучших из каждой группы выйдут в плей-офф, где выявят сильнейшего. Все игроки перед началом турнира выберут себе пять команд, за каждую из них они смогут сыграть лишь один раз.
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