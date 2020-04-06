Игрок Virtus.pro попал в выпуск «Лев против» на YouTube. Его попросили выбросить пиво
Офлейнер команды Virtus.pro Prodigy Дмитрий DM Дорохин попал в один из выпусков на канале «Лев против» на YouTube.
20-летний киберспортсмен был замечен в центре Москвы с банкой пива в руках. Ведущий канала, один из представителей движения «Лев против», пропагандирующего здоровый образ жизни, попросил Дмитрия выбросить банку, что он и сделал.
Ранее DM выступал за команды Vega Squadron, Winstrike Team, Aachen City Esports, HellRaisers и Chaos. В VP.Prodigy игрок перешёл 1 апреля.
Помимо Дорохина за VP.Prodigy выступают Егор epileptick1d Григоренко, Ростислав fn Лозовой, Виталий Save- Мельник и Альберт yume Гараев. Вчера, 5 апреля, команда обыграла FlyToMoon в матче плей-офф GGBET StayHome Challenge со счётом 2:0.
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