Игрока в Overwatch выгнали из команды после обвинений в приставании к несовершеннолетним

Команда Overwatch League Boston Uprising попрощалась с игроком Валидом Mouffin Бассалом, после того как его обвинили в сексуальных домогательствах.
Стримерша KhaleesiBB рассказала, что на вечеринке TwitchCon игрок напился и стал приставать к ней. Девушка не отвечала на знаки внимания игрока, так как не хотела завязывать отношения с человеком, который ведёт интимную переписку с несовершеннолетними девушками.
Фото: Mouffin
Организация не стала наказывать игрока штрафом, а просто избавилась от него. Девушка, слившая переписку в Сеть, поблагодарила руководство: «Спасибо за этот мудрый поступок. Я и многие другие девушки благодарны вам за это».
В апреле 2018 года ещё один игрок бостонской команды, Джонатан DreamKazper Санчес, обвинялся в том, что вымогал обнажённые фотографии у несовершеннолетних. Как и в случае с Валидом, после предания ситуации широкой огласке его выгнали из команды.
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