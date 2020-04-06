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Игрока в Overwatch выгнали из команды после обвинений в приставании к несовершеннолетним

Игрока в Overwatch выгнали из команды после обвинений в приставании к несовершеннолетним
Киберспорт / Другие игры 0

Команда Overwatch League Boston Uprising попрощалась с игроком Валидом Mouffin Бассалом, после того как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Стримерша KhaleesiBB рассказала, что на вечеринке TwitchCon игрок напился и стал приставать к ней. Девушка не отвечала на знаки внимания игрока, так как не хотела завязывать отношения с человеком, который ведёт интимную переписку с несовершеннолетними девушками.

Фото: Mouffin

Организация не стала наказывать игрока штрафом, а просто избавилась от него. Девушка, слившая переписку в Сеть, поблагодарила руководство: «Спасибо за этот мудрый поступок. Я и многие другие девушки благодарны вам за это».

В апреле 2018 года ещё один игрок бостонской команды, Джонатан DreamKazper Санчес, обвинялся в том, что вымогал обнажённые фотографии у несовершеннолетних. Как и в случае с Валидом, после предания ситуации широкой огласке его выгнали из команды.

Участник Overwatch League Mouffin обвиняется в сексуальных домогательствах
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