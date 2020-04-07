NAVI одержала волевую победу над OG на ESL Pro League

Natus Vincere и OG провели матч второй стадии ESL Pro League Season 11: Europe.

В предыдущем матче NAVI обыграла Astralis — 2:1, в то время как их соперники проиграли Mousesports (0:2). Раненый зверь, как известно, опаснее вдвойне: OG великолепно провела Inferno (16:7) и была близка к победе на Overpass, ведя со счётом 9:6 после первой половины карты. Но NAVI смогла вовремя включиться и затащить матч на жилах: 16:12 — на Overpass, 16:13 — на Dust II.

Фото: HLTV

По итогам двух туров NAVI делит первое место в группе с fnatic, сегодня обыграла Astralis — 2:1. В активе клубов по шесть очков. В плей-офф выйдут три лучшие команды группы. Следующий матч «чёрно-жёлтые» проведут 7 апреля с Mousesports. Начало встречи — в 19:00 мск.