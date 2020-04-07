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Valve показала несколько карт Artifact 2.0 со смешными временными иллюстрациями

Valve показала несколько карт Artifact 2.0 со смешными временными иллюстрациями
Киберспорт / Другие игры 0

Valve поделилась подробностями релиза Artifact 2.0 и показала несколько карт, которые будут добавлены в игру.

«Мы хотели бы отдельно прояснить один из главных вопросов, возникший у тех, кто много играл в Artifact и собрал коллекцию в начальной версии игры. Мы увидели несколько отличных идей, которые могли бы применить, и они хорошо сочетаются с нашими. Мы обязательно хотим порадовать верных игроков чем-то особенным и невероятно крутым, но пока не готовы это внедрить.

Сначала мы сосредоточились на игровом процессе. Это не случайный выбор: мы хотим убедиться, что у игры есть надёжное основание, на котором можно построить всё остальное. Игра не будет выглядеть безупречно, потому что в процессе мы будем многое менять, основываясь на отзывах и данных», — сказано в заявлении на странице игры в Steam.

Разработчики представили карты Wraith King, Mirana, их способности Hellfire Blast и Sacred Arrow, а также несколько других карт с забавными временными иллюстрациями.

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