Анонсировано начало тестирования World of Warcraft: Shadowlands

Альфа-тест World of Warcraft: Shadowlands начнётся в ходе текущей недели. Об этом сообщает Cybersport.ru, ссылаясь на сообщение на официальном сайте Blizzard.

В начале тестирования Blizzard откроет зону «Бастион», включая находящееся в ней подземелье «Смертельная тризна». Пользователи, которые заинтересованы в тестировании переработанных начальных цепочек, смогут ознакомиться с вводной частью игры для персонажей Альянса.

В альфа-версии Shadowlands пользователям также будут доступны новые таланты и заклинания для всех классов, а также обновлённая карта, на которой теперь можно будет ставить пользовательские метки. Разработчики отметили, что датамайнеры могут обнаружить в файлах и другие изменения, но значительная часть элементов ещё находится в процессе разработки.

Приглашение на закрытое альфа-тестирование Shadowlands получат активные игроки в World of Warcraft с хорошей репутацией, игровые журналисты, друзья и родные сотрудников Blizzard и некоторые создатели контента.