Sony представила геймпад для PlayStation 5

Sony представила новый контроллер для PlayStation 5. В новом геймпаде была улучшена вибрация — любая шероховатость на дороге не останется незамеченной и вы это почувствуете. Ещё одно нововведение — адаптивные триггеры, благодаря которым вы будете чувствовать напряжение во время натягивания лука. Чем сильнее вы будете его натягивать — тем сильнее будет отдача.
Фото: Контроллер PlayStation 5
Кнопка Share («Поделиться») уступила место кнопке Create («Создать»). Из остальных изменений: в геймпаде будет встроенный микрофон, который позволит игрокам общаться без гарнитуры. Световая панель переехала на новое место и будет расположена по бокам сенсорной панели.
По словам разработчиков, DualSense был протестирован большим количеством геймеров с различными размерами рук, прежде чем они смогли достичь желаемого уровня комфорта.
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