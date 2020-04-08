Natus Vincere потерпела первое поражение во второй фазе ESL Pro League Season 11

Команда Natus Vincere потерпела поражение в матче с mousesports во второй стадии европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Матч команд завершился со счётом 2:0. На карте Nuke mousesports победили со счётом 16:11, а на карте Dust 2 — 16:9.

Российская команда потерпела первое поражение во второй фазе. Navis Vincere с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице. Mousesports лидирует с 9 очками. На второй строчке располагается шведская команда Fnatic, у которой 6 баллов.

Лучшая команда второй фазы ESL Pro League выйдет напрямую в финал. Коллективы, занявшие второе и третье места, продолжат борьбу в полуфинале.

Игры европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 проводят с 16 марта по 12 апреля в режиме онлайн. Из 18 команд из Европы и СНГ во второй этап прошли шесть коллективов — остальные покинули соревнование. Призовой фонд чемпионата составляет $ 531 тыс.