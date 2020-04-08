Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Natus Vincere потерпела первое поражение во второй фазе ESL Pro League Season 11

Natus Vincere потерпела первое поражение во второй фазе ESL Pro League Season 11
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Команда Natus Vincere потерпела поражение в матче с mousesports во второй стадии европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Матч команд завершился со счётом 2:0. На карте Nuke mousesports победили со счётом 16:11, а на карте Dust 2 — 16:9.

Российская команда потерпела первое поражение во второй фазе. Navis Vincere с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице. Mousesports лидирует с 9 очками. На второй строчке располагается шведская команда Fnatic, у которой 6 баллов.

Лучшая команда второй фазы ESL Pro League выйдет напрямую в финал. Коллективы, занявшие второе и третье места, продолжат борьбу в полуфинале.

Игры европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 проводят с 16 марта по 12 апреля в режиме онлайн. Из 18 команд из Европы и СНГ во второй этап прошли шесть коллективов — остальные покинули соревнование. Призовой фонд чемпионата составляет $ 531 тыс.

Состав Natus Vincere по CS:GO вышел на первое место в мировом рейтинге впервые за 4 года
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020