Арсений ceh9 Триноженко — о Valorant: никакого новаторства, поиграют и забудут
Известный русскоязычный комментатор по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко высказался о новом шутере Riot Games — Valorant. Арсений считает шутер проходным.
«В общем, поиграл в Valorant, нормальная игра, однако ничего особенного», — заявил комментатор.
Из плюсов игры он отметил бесплатность и то, что шутер потянет любой компьютер, а если вы играли в Counter-Strike, то сможете быстро адаптироваться к Valorant. Из минусов: мультяшная графика на любителя и никакого новаторства. Арсений считает, что в Valorant поиграют и забудут.
Закрытый бета-тест Valorant начался 7 апреля. Через час после его открытия количество зрителей стримов на Twitch превысило 1,35 млн человек. Вскоре показатель увеличился до 1,5 млн.
Что нужно сделать, чтобы стать участником закрытого бета-теста Valorant
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