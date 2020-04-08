Арсений ceh9 Триноженко — о Valorant: никакого новаторства, поиграют и забудут

Известный русскоязычный комментатор по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко высказался о новом шутере Riot Games — Valorant. Арсений считает шутер проходным.

«В общем, поиграл в Valorant, нормальная игра, однако ничего особенного», — заявил комментатор.

Из плюсов игры он отметил бесплатность и то, что шутер потянет любой компьютер, а если вы играли в Counter-Strike, то сможете быстро адаптироваться к Valorant. Из минусов: мультяшная графика на любителя и никакого новаторства. Арсений считает, что в Valorant поиграют и забудут.

Закрытый бета-тест Valorant начался 7 апреля. Через час после его открытия количество зрителей стримов на Twitch превысило 1,35 млн человек. Вскоре показатель увеличился до 1,5 млн.