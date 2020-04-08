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Роналдиньо могут лишить карточек легенды в FIFA 20 из-за ареста

Роналдиньо могут лишить карточек легенды в FIFA 20 из-за ареста
Киберспорт / FIFA 0

Разработчики EA Sports рассматривают вариант с лишением знаменитого бразильского футболиста Роналдиньо карточек легенды в FIFA 20. Об этом информирует издание ESPN.

В настоящее время в FIFA 20 в режиме игры Ultimate Team доступны три варианта карточек 40-летнего спортсмена: 89 OVR, 91 OVR и 94 OVR. Сообщается, что все три карточки вскоре исчезнут — по той причине, что разработчики недовольны попаданием Роналдиньо в парагвайскую тюрьму за въезд в страну по поддельным документам. Это не красит его репутацию и принижает статус ЕA Sports.

Напомним, в декабре 2019 года из FIFA 20 были удалены карточки знаменитого футболиста Марко ван Бастена после использования голландцем нацистской фразы во время телевизионного вещания.

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