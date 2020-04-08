«Самый сексуальный геймпад в галактике». Пользователи — о новинке Sony для PlayStation 5

Пользователи «Инстаграма» оценили новый геймпад для PlayStation 5 от Sony. Напомним, официальная презентация состоялась вчера, 7 апреля. По словам разработчиков, DualSense был протестирован большим количеством геймеров с различным размером рук, прежде чем они смогли достичь желаемого уровня комфорта.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» PlayStation Россия.

Вот какие комментарии оставили подписчики под соответствующим постом.

«Он просто потрясен!»

«Очень круто выглядит! Осталось проверить на деле!»

«Самый сексуальный геймпад в галактике».

«Выглядит отлично, осталось оценить на практике».

«Господи, как же это стильно».

«Выглядит круто. Главное, чтобы было удобно».