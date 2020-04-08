«Самый сексуальный геймпад в галактике». Пользователи — о новинке Sony для PlayStation 5
Пользователи «Инстаграма» оценили новый геймпад для PlayStation 5 от Sony. Напомним, официальная презентация состоялась вчера, 7 апреля. По словам разработчиков, DualSense был протестирован большим количеством геймеров с различным размером рук, прежде чем они смогли достичь желаемого уровня комфорта.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» PlayStation Россия.
Вот какие комментарии оставили подписчики под соответствующим постом.
«Он просто потрясен!»
«Очень круто выглядит! Осталось проверить на деле!»
«Самый сексуальный геймпад в галактике».
«Выглядит отлично, осталось оценить на практике».
«Господи, как же это стильно».
«Выглядит круто. Главное, чтобы было удобно».
Sony представила геймпад для PlayStation 5
Читайте также
- 8 апреля 2020
-
15:24
-
14:57
-
14:38
-
14:35
-
13:22
-
11:47
-
10:07
-
09:33
-
01:04
-
00:36
-
00:10
- 7 апреля 2020
-
19:13
-
19:03
-
15:34
-
14:22
-
13:54
-
12:32
-
12:30
-
11:34
-
11:19
-
03:29
-
00:00
- 6 апреля 2020
-
23:42
-
22:54
-
19:54
-
17:49
-
16:22
-
15:49
-
14:01
-
12:26
-
12:16
-
11:23
-
00:46
- 5 апреля 2020
-
23:31
-
22:37
Партнерский контент