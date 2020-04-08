Twitch обновил правила. Стримерам запрещено обнажаться и демонстрировать грудь

Современный косплей (а на Twitch сидит немало стримеров-косплееров, которые предпочитают одеваться в откровенные наряды) уже сложно представить без лёгкой обнажёнки, но Twitch это мало волнует. Платформа обновила перечень правил в отношении наготы и откровенной одежды.



Twitch перешёл от политики, основанной на описании подходящей одежды, к политике, основанной на описании того, какие участки тела должны быть прикрыты. Теперь стримерам запрещается полностью или частично обнажаться, в том числе показывать гениталии или ягодицы. Не разрешается демонстрировать ярко выраженных очертаний гениталий, даже когда они прикрыты. Демонстрация в рамках трансляции обнажённых или частично обнажённых несовершеннолетних запрещена в независимости от контекста.



Девушки и люди, предстающие в образе женщин, должны прикрывать свои соски. Демонстрация груди запрещена. А вот демонстрировать декольте можно, если все остальные правила соблюдены. Далее, область от талии до нижней части таза и ягодиц должна быть прикрыта. Для тех участков тела, которые требуется прикрыть, одежда должна быть непрозрачна: полностью или частично прозрачная одежда не допускается.



Но Twitch сделал исключение на ситуации, в которых потребуется носить наряды, запрещённые стандартными правилами для следующих трансляций:



Трансляции IRL («В реальной жизни»)

Плавание и пляжи, концерты и фестивали

Боди-арт

Контекст ситуации

Встроенные медиафайлы, студия и другие материалы, одобренные Twitch

Кормление грудью.