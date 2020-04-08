Twitch обновил правила. Стримерам запрещено обнажаться и демонстрировать грудь

Современный косплей (а на Twitch сидит немало стримеров-косплееров, которые предпочитают одеваться в откровенные наряды) уже сложно представить без лёгкой обнажёнки, но Twitch это мало волнует. Платформа обновила перечень правил в отношении наготы и откровенной одежды.
Twitch перешёл от политики, основанной на описании подходящей одежды, к политике, основанной на описании того, какие участки тела должны быть прикрыты. Теперь стримерам запрещается полностью или частично обнажаться, в том числе показывать гениталии или ягодицы. Не разрешается демонстрировать ярко выраженных очертаний гениталий, даже когда они прикрыты. Демонстрация в рамках трансляции обнажённых или частично обнажённых несовершеннолетних запрещена в независимости от контекста.
Девушки и люди, предстающие в образе женщин, должны прикрывать свои соски. Демонстрация груди запрещена. А вот демонстрировать декольте можно, если все остальные правила соблюдены. Далее, область от талии до нижней части таза и ягодиц должна быть прикрыта. Для тех участков тела, которые требуется прикрыть, одежда должна быть непрозрачна: полностью или частично прозрачная одежда не допускается.
Но Twitch сделал исключение на ситуации, в которых потребуется носить наряды, запрещённые стандартными правилами для следующих трансляций:
Трансляции IRL («В реальной жизни»)
Плавание и пляжи, концерты и фестивали
Боди-арт
Контекст ситуации
Встроенные медиафайлы, студия и другие материалы, одобренные Twitch
Кормление грудью.
- 8 апреля 2020
-
15:24
-
14:57
-
14:38
-
14:35
-
13:22
-
11:47
-
10:07
-
09:33
-
01:04
-
00:36
-
00:10
- 7 апреля 2020
-
19:13
-
19:03
-
15:34
-
14:22
-
13:54
-
12:32
-
12:30
-
11:34
-
11:19
-
03:29
-
00:00
- 6 апреля 2020
-
23:42
-
22:54
-
19:54
-
17:49
-
16:22
-
15:49
-
14:01
-
12:26
-
12:16
-
11:23
-
00:46
- 5 апреля 2020
-
23:31
-
22:37