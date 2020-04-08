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Смолов: мой инвентарь в CS:GO стоит как дом? Я просто ремонт у себя не делаю, вкладываюсь

Смолов: мой инвентарь в CS:GO стоит как дом? Я просто ремонт у себя не делаю, вкладываюсь
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Российский футболист «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал тот факт, что его инвентарь в компьютерной игре Counter Strike: Global Offensive оценили более чем в 1 млн рублей.

«Я играю в CS, но есть те, кто играет лучше. Мой инвентарь в цену твоего дома? Я просто ремонт у себя не делаю, вкладываю деньги в скины в Counter-Strike», — в шутливой форме сказал Смолов в эфире «инстаграма» Александра Кержакова.

Ранее сообщалось, что российские и украинские футболисты провели матч по CS:GO. Капитанами сборных стали Смолов и украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Трансляцию на Twitch одновременно смотрели более 6000 зрителей.

Победу по картам со счётом 2-0 одержала команда Смолова. На карте Dust2 россияне победили со счётом 16:12, а на карте Mirage — 16:10.

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