Акинфеев получил новую, улучшенную карточку в FIFA 20

Вратарь «ЦСКА» Игорь Акинфеев получил карточку с рейтингом «83» в новой команде моментов.
Из-за продолжающегося глобального кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, в FIFA 20 больше не выходит команда недели. Но EA достаточно быстро нашла выход из ситуации, выпустив улучшенные карточки футболистов в рамках команды моментов.
В четвёртой итерации команды моментов такие игроки, как Джейми Варди, Йосип Иличич, Сон Хын Мин и Роберт Левандовски, получили наивысший рейтинг. В запасной состав попали российский голкипер Игорь Акинфеев и полузащитник «Динамо» Киев Виктор Цыганков.
Фото: Четвёртая команда моментов недели в FIFA 20
Ранее игроки раскритиковали разработчиков за плохие карточки во второй команде моментов, в которой не было ни одного футболиста с рейтингом выше «87».
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