NAVI и Winstrike допустили открытие составов по Valorant

В Natus Vincere и Winstrike Team прокомментировали возможность открытия подразделений по Valorant. Спортивный директор Winstrike Андрей kimi Квасневский и операционный директор NAVI Алексей xaoc Кучеров сошлись во мнении, что всё будет зависеть от соревновательной системы в дисциплине.
«Всё будет зависеть от того, какую именно соревновательную систему выкатят Riot Games. Будет ли это сразу франшизная система (как в League of Legends) или это будет система с открытыми турнирами (как в CS:GO). В любом случае Riot известны своим умением делать крутые киберспортивные вещи», — цитирует Квасневского Cybersport.ru, ссылаясь на Cyberslovo.
«Издатель знает, как развивать киберспорт, — это уже очень многое значит. Мы со стороны клуба однозначно будем пристально следить за развитием дисциплины и интереса аудитории к ней. Мы определённо хотим быть представлены в лучших дисциплинах и добиваться самых высоких результатов, поэтому смотрим на Valorant как на перспективную возможность закрепиться ещё в одной игре», — сказал Кучеров.
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