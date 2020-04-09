Virtus.pro подписала 15-летнего игрока по Fortnite

Состав российской организации пополнил 15-летний игрок Кирилл Kiryache32 Гришин, который выступает в дисциплине Fortnite.



С осени 2019 года игрок заработал более 69 тысяч долларов. Он регулярно стримит на Twitch: на его канал подписано 54 тысяч человек. Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда прокомментировал переход игрока.

«Рады приветствовать Kiryache32 в рядах «медведей». Наш клуб продолжает придерживаться курса по работе с молодыми и талантливыми киберспортсменами. Несмотря на юный возраст, Кирилл уже демонстрирует хорошие результаты как на турнирах, так и на стримах. Уверен, с нашим ростером мы максимально приближаем цель пробиться в топ-20 мирового рейтинга и имеем все шансы подняться ещё выше».

В составе «медведей» теперь числятся три игрока по Fortnite: Дмитрий Siberiajkee Воронин, Джамал Jamside Сайдаев и Кирилл Kiryache32 Гришин.

Источник видео: Официальный канал Virtus.pro на YouTube.