Virtus.pro подписала 15-летнего игрока по Fortnite

Состав российской организации пополнил 15-летний игрок Кирилл Kiryache32 Гришин, который выступает в дисциплине Fortnite.
С осени 2019 года игрок заработал более 69 тысяч долларов. Он регулярно стримит на Twitch: на его канал подписано 54 тысяч человек. Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда прокомментировал переход игрока.
«Рады приветствовать Kiryache32 в рядах «медведей». Наш клуб продолжает придерживаться курса по работе с молодыми и талантливыми киберспортсменами. Несмотря на юный возраст, Кирилл уже демонстрирует хорошие результаты как на турнирах, так и на стримах. Уверен, с нашим ростером мы максимально приближаем цель пробиться в топ-20 мирового рейтинга и имеем все шансы подняться ещё выше».
В составе «медведей» теперь числятся три игрока по Fortnite: Дмитрий Siberiajkee Воронин, Джамал Jamside Сайдаев и Кирилл Kiryache32 Гришин.
Источник видео: Официальный канал Virtus.pro на YouTube.
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