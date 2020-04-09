Доступ на закрытый бета-тест Valorant продают за 150 долларов

Некоторые очень предприимчивые игроки начали продавать доступ на закрытый бета-тест Valorant. Средний ценник на такие учётные записи — 150 долларов. На eBay полно таких объявлений. Однако Riot Games предостерегает: игроки, которые планируют приобрести такой аккаунт, будут заблокированы.
Если вы думали, что разработчики шутят, спешим вас огорчить: Riot Games уже начала отслеживать и банить продавцов и покупателей таких аккаунтов. Даже если вы получили аккаунт законным путём, не передавайте логин и пароль от аккаунта друзьям.
Игроки уже не знают, как получить заветный ключ: некоторые из них создают несколько учётных записей на твиче в надежде, что это увеличит их шансы на получение ключа. Но разработчики и здесь оказываются на шаг впереди. Riot Games пользуется специальными фильтрами, чтобы отличать ботов от реальных зрителей.
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