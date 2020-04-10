Польский источник: Xbox Series X будет стоить 599 долларов

Польский сотрудник сети магазинов электроники утверждает, что новая консоль от Microsoft будет стоить 2499 злотых. Это 599 долларов, что в переводе на наши деньги — 45 000 рублей.



В качестве доказательства он привёл скриншот базы данных магазина. Понятно, что цены на каждом рынке будут отличаться, а с учётом кризиса всё ещё может не раз измениться.

Фото: lowcygier.pl

Xbox Series X появится на прилавках магазинов в День благодарения: праздник ежегодно отмечается в США 26 ноября. Предыдущая консоль компании Xbox One появилась 22 ноября 2013 года. Xbox 360 была выпущена 22 ноября 2005 года. «Голая» Xbox One на старте продаж стоила 20 999 рублей. Главный конкурент Xbox — консоль PlayStation 4 — продавалась за 18 990 рублей.

Суммарная мощность Xbox Series X составит 12 терафлопс. Конкурент в лице PS5 выдаёт 10, 28 терафлопс. В консоли Microsoft будет поддержка технологии трассировки лучей, которая обеспечит в играх реалистичные тени и освещение. Кроме того, в Xbox Series X будет установлен SSD-диск для быстрой загрузки игр, а консоль будет совместима со всеми играми с Xbox One, Xbox и Xbox 360.