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Разработчиков Valorant и LoL обвинили в накрутке рекордного количества зрителей на Twitch

Разработчиков Valorant и LoL обвинили в накрутке рекордного количества зрителей на Twitch
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчиков Valorant и League of Legends обвинили в накрутке рекордного количества зрителей на закрытой бета-версии.

Компания Riot Games запустила закрытый бета-тест нового шутера Valorant. Уже через час после открытия доступа количество зрителей стрима на Twitch превысило 1,35 млн человек. Вскоре показатель увеличился до 1,7 млн зрителей.

Однако, специалист по маркетингу из агенства Damage Бен Джексон считает, что около 25% из этого числа было накручено с помощью ботов. Маркетолог предложил Riot не пользоваться подобными схемами, потому что подобный «пузырь» может лопнуть.

Релиз Valorant должен состояться летом 2020 года. Многие сравнивают Valorant не только с CS:GO, но и с Overwatch. Сходство с шутером Blizzard проявляется в персонажах, которые имеют разные способности. От CS:GO Valorant позаимствовала режим с закладыванием бомбы, закуп оружия, который осуществляется на заработанные за раунды деньги, движение рывками, стрейфы при полёте, спрей и другие знакомые по CS фишки.

Доступ на закрытый бета-тест Valorant продают за 150 долларов
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