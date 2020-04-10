Чемпионский состав Ninjas in Pyjamas по Paladins будет выступать в Valorant

Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas объявила в своём «твиттере» о возвращении бывшего состава по Paladins. Теперь Малкольм bonkar Ренч, Дилан DiGeDoG Чаинский, Леандер isbittenner Аспестрант и Алекс Alex Сучев, ставшие чемпионами мира в 2020 году, будут выступать в новой киберспортивной дисциплине по шутеру Valorant. Эрик Bird Хестен, также становившийся чемпионом мира, занял пост тренера команды.
Напомним, ранее Valorant обновила рекорд по общему времени просмотра за день, установленный в первые часы после запуска закрытой беты тактического шутера. Общее время просмотра составило 34 млн часов. Вдобавок к рекорду Valorant показала второй результат после финала ЧМ 2019 года по League of Legends по количеству одновременных просмотров — 1,7 млн.
- 10 апреля 2020
-
09:59
-
09:19
-
06:14
-
06:03
-
03:53
-
02:53
-
02:44
- 9 апреля 2020
-
23:13
-
22:49
-
21:59
-
20:07
-
16:38
-
16:15
-
15:12
-
14:18
-
14:03
-
12:58
-
02:14
-
01:17
- 8 апреля 2020
-
23:56
-
22:45
-
19:49
-
15:24
-
14:57
-
14:38
-
14:35
-
13:22
-
11:47
-
10:07
-
09:33
-
01:04
-
00:36
-
00:10
- 7 апреля 2020
-
19:13
-
19:03