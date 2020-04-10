Чемпионский состав Ninjas in Pyjamas по Paladins будет выступать в Valorant

Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas объявила в своём «твиттере» о возвращении бывшего состава по Paladins. Теперь Малкольм bonkar Ренч, Дилан DiGeDoG Чаинский, Леандер isbittenner Аспестрант и Алекс Alex Сучев, ставшие чемпионами мира в 2020 году, будут выступать в новой киберспортивной дисциплине по шутеру Valorant. Эрик Bird Хестен, также становившийся чемпионом мира, занял пост тренера команды.

Напомним, ранее Valorant обновила рекорд по общему времени просмотра за день, установленный в первые часы после запуска закрытой беты тактического шутера. Общее время просмотра составило 34 млн часов. Вдобавок к рекорду Valorant показала второй результат после финала ЧМ 2019 года по League of Legends по количеству одновременных просмотров — 1,7 млн.