Ninja набрал 3 млн подписчиков за 8 месяцев на Mixer

Количество подписчиков на канале Тайлера Ninja Блевинса на Mixer превысило 3 млн. Об этом он сообщил в «Твиттере», поблагодарив зрителей за поддержку.

«Только что я набрал 3 млн подписчиков на Mixer за восемь месяцев существования канала! Не могу даже отблагодарить вас как следует за веру в меня, за поддержку, которую вы продолжаете мне оказывать на фоне этого резкого поворота в моей карьере стримера. Люблю вас, ребята!» — написал игрок в своём «твиттере».

Ninja объявил о переходе на Mixer 1 августа 2019 года. Аудитория стримера снизилась в несколько раз: его канал на Twitch насчитывал около 40 млн подписчиков. В среднем трансляции Блевинса одновременно смотрят около 7 тыс. пользователей, а общее количество просмотров его канала достигло 57 млн.