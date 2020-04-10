Стример Tfue: Valorant — оказуаленная версия CS:GO

Известный американский стример и игрок в Fortnite Тернер Tfue Тенни назвал новый шутер от Riot Games «оказуаленной версией» CS:GO.



«Если ты хочешь умереть от чёртовых авиаударов, иди играть в грёбаный Valorant. Если же тебе нужна игра, которая потребует высокого скилла, тогда тебе в CS:GO», — добавил стример.



Может показаться, что стример плохо отозвался об игре. На самом деле нет. Tfue считает, что Valorant будет массово успешной игрой. Но до готовой соревновательной игры Valorant ещё далеко.



«Я не говорю, что игра плохая. Я просто думаю, что она не превзойдёт CS:GO на про-сцене. В неё интересно играть, но её неинтересно смотреть. И я считаю, что способности в игре не сбалансированы. Valorant мне напоминает Overwatch на старте», — говорит Tfue.

На Twitch-канал Тернера Tfue Тенни подписано почти 8 млн человек. Стример недолго поиграл в Valorant и спустя несколько часов вернулся обратно в Fortnite.

Закрытый бета-тест в Valorant стартовал 7 апреля. Релиз игры намечен на лето 2020 года.