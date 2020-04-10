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Гризманн проводит 24-часовой стрим, чтобы собрать деньги для Красного Креста

Гризманн проводит 24-часовой стрим, чтобы собрать деньги для Красного Креста
Киберспорт / Другие игры 0

Нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции Антуан Гризманн вместе со своим братом Тео и полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба организовал 24-часовой благотворительный стрим по Call of Duty Warzone, Valorant и другим популярным онлайн-играм. Все собранные за этот стрим донаты футболисты пожертвуют на борьбу с болезнью.

В январе 2020 года Антуан Гризманн создал свою собственную киберспортивную организацию Grizi eSports, которая планирует подписать составы по Fortnite, FIFA, League of Legends, CS:GO и Rainbow Six Seige. Стрим проходит на Twitch-канале организации. На момент публикации новости Гризманн собрал уже больше 3 000 евро, но он нацелен как минимум на 10 000 евро.

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