Гризманн проводит 24-часовой стрим, чтобы собрать деньги для Красного Креста
Нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции Антуан Гризманн вместе со своим братом Тео и полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба организовал 24-часовой благотворительный стрим по Call of Duty Warzone, Valorant и другим популярным онлайн-играм. Все собранные за этот стрим донаты футболисты пожертвуют на борьбу с болезнью.
В январе 2020 года Антуан Гризманн создал свою собственную киберспортивную организацию Grizi eSports, которая планирует подписать составы по Fortnite, FIFA, League of Legends, CS:GO и Rainbow Six Seige. Стрим проходит на Twitch-канале организации. На момент публикации новости Гризманн собрал уже больше 3 000 евро, но он нацелен как минимум на 10 000 евро.
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