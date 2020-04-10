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В Origin стартовала весенняя распродажа. FIFA 20 продаётся с 60-процентной скидкой

В Origin стартовала весенняя распродажа. FIFA 20 продаётся с 60-процентной скидкой
Киберспорт / Другие игры 0

В сервисе цифровой дистрибуции компании Electronic Arts Origin стартовала весенняя распродажа. Акция продлится до 21 апреля 2020 года.

Мы отобрали для вас самые интересные предложения.

Assassin's Creed Одиссея — 659 рублей (было 1999)
Assassin's Creed Истоки — 499 рубля (было 1999)
FIFA 20 — 1399 рублей (было 3499 рублей)
Madden NFL 20 — 1166 рублей (было 3499)
Anthem — 449 рублей (было 2999)
Apex Legends — 1884 рублей (было 2899)
Star Wars Jedi: Fallen Order — 2 332 рубля (было 3499)
Battlefield 5 — 999 рублей (было 2499)
Battlefield 1 — 299 рублей (было 1199)
Need for Speed Heat — 1749 рублей (было 3499)
Need for Speed Payback — 374 рубля (было 1499)
Far Cry 5 — 499 рублей (было 1999)
Burnout Paradise Remastered — 299 рублей (было 1100)
Dead Space — 199 рублей (было 399)
Unravel Two — 599 рублей (было 1199)
Star Wars: Battlefront 2 — 1499 рублей (было 2499)
Titanfall 2 — 374 рубля (было 1499)
A Way Out — 479 рублей (было 1199)
Mass Effect: Andromeda — 449 рублей (было 1499)

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