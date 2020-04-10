В Origin стартовала весенняя распродажа. FIFA 20 продаётся с 60-процентной скидкой

В сервисе цифровой дистрибуции компании Electronic Arts Origin стартовала весенняя распродажа. Акция продлится до 21 апреля 2020 года.
Мы отобрали для вас самые интересные предложения.
Assassin's Creed Одиссея — 659 рублей (было 1999)
Assassin's Creed Истоки — 499 рубля (было 1999)
FIFA 20 — 1399 рублей (было 3499 рублей)
Madden NFL 20 — 1166 рублей (было 3499)
Anthem — 449 рублей (было 2999)
Apex Legends — 1884 рублей (было 2899)
Star Wars Jedi: Fallen Order — 2 332 рубля (было 3499)
Battlefield 5 — 999 рублей (было 2499)
Battlefield 1 — 299 рублей (было 1199)
Need for Speed Heat — 1749 рублей (было 3499)
Need for Speed Payback — 374 рубля (было 1499)
Far Cry 5 — 499 рублей (было 1999)
Burnout Paradise Remastered — 299 рублей (было 1100)
Dead Space — 199 рублей (было 399)
Unravel Two — 599 рублей (было 1199)
Star Wars: Battlefront 2 — 1499 рублей (было 2499)
Titanfall 2 — 374 рубля (было 1499)
A Way Out — 479 рублей (было 1199)
Mass Effect: Andromeda — 449 рублей (было 1499)
- 10 апреля 2020
-
21:28
-
21:08
-
18:22
-
16:11
-
09:59
-
09:19
-
06:14
-
06:03
-
03:53
-
02:53
-
02:44
- 9 апреля 2020
-
23:13
-
22:49
-
21:59
-
20:07
-
16:38
-
16:15
-
15:12
-
14:18
-
14:03
-
12:58
-
02:14
-
01:17
- 8 апреля 2020
-
23:56
-
22:45
-
19:49
-
15:24
-
14:57
-
14:38
-
14:35
-
13:22
-
11:47
-
10:07
-
09:33
-
01:04