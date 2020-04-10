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Стримерша расплакалась из-за зрителей, которые просили её раздеться

Стримерша расплакалась из-за зрителей, которые просили её раздеться
Киберспорт / Другие игры 0

Корейская стримерша Jinnytty обиделась на своих зрителей, да так, что расплакалась на стриме.

Девушка предстала в образе Тифы из вселенной Final Fantasy. Но зрители посчитали её косплей недостаточно сексуальным и стали заваливать её просьбами, чтобы она разделась. В конце концов девушка не выдержала и покинула стрим на 10 минут. Вместо неё в кадре появился парень, который попытался объяснить зрителям, что косплей — это искусство, а не эротика. Спустя некоторое время девушка вернулась на стрим и не смогла сдержать слёзы от обиды.

Она была шокирована просьбами зрителей, назвав их унизительными: «Мне неудобно появляться в кадре в откровенных нарядах. Вы должны знать, что я не люблю показывать свои части тела на стриме. Я сделала косплей, но вам подавай большего. Я не стриптизёрша», — заявила девушка.

После того как зрители увидели, насколько она расстроилась, они начали писать ей слова поддержки. Но она так и не смогла до конца прийти в себя, решив закончить стрим на час раньше положенного, попросив зрителей быть более сдержанными на её будущих трансляциях.

Ролик выложен на канале стримера. Права на видео принадлежат Twitch.

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