Прощай, Krieg! Valve «понерфила» одно из самых популярных оружий в CS:GO

Этот день, которого ждали многочисленные фанаты CS:GO, настал. Последнее обновление привело к большим изменениям в арсенале и картах. Так, например, террористической винтовке SG 553, также известной как «Криг», снизили скорострельности и точность стрельбы, что, по мнению Valve, должно «привести ценность оружия в большее соответствие с другими винтовками».
Повышенная скорострельность «Крига» по сравнению с АК-47 в паре с оптическим прицелом и возможностью ставить хедшоты выделяли её на фоне «калаша» и делали основным оружием.
Из других изменений: младший брат М4А4 — винтовка M4A1-S с глушителем — может обрести вторую жизнь после нескольких месяцев нахождения в тени M4 и AUG. Цена на M4A1-S упала с 3100 до 2900 долларов. Разница не велика, но на эти деньги можно обзавестись «флешкой».
Все изменения в оружии:
SG553 — снижена скорострельность и точность.
AUG — улучшена точность без прицела и немного уменьшена точность при использовании прицела.
M4A1-S — цена снижена с 3100 до 2900 долларов.
Deagle — улучшена точность при прыжках, снижено время восстановления точности после приземления.
Tec-9 — уменьшен разброс оружия.
Bizon — повышена бронепробиваемость.
Также произошло изменения на некоторых картах, включая Inferno, Mirage и Overpass. Прочитать обо всех изменения в патче можно в официальном блоге Valve.
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